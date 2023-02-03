Дилеры пожаловались на дефицит популярных фургонов УАЗ «Буханка»

В московских дилерских центрах пожаловались на нехватку популярных фургонов УАЗ «Буханка». Об этом сообщает Autonews.ru.

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Отмечается, что корреспонденту в первом автосалоне бренда сказали, что нужной машины ни в версии «Комби», ни в модификации «Фургон остекленный» нет. Менеджер торговой компании затруднился назвать причины нехватки машин. По его словам, машины появятся в марте 2023 года.

Такая же ситуация сложилась в другом салоне. Пассажирских «Буханок» нет в наличии, они появятся весной. В третьем салоне удалось найти один пассажирский фургон «Комби», который стоит 1 350 000 руб.