Great Wall держит в секрете новый кроссовер для России

Компания Great Wall Motors, владеющая брендом Haval, приготовила для России новую, пока секретную модель. Кроссовер в модельной линейке занимает среднее положение, презентация перспективного автомобиля в РФ состоится в 2023 году.

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Китайский производитель расширяет своё присутствие в России. Компания Great Wall Motors, также как и другие китайские автомобилестроители, стремится занять нишу, в которой ранее находились европейские, американские и южнокорейские модели.

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Информация о скором появлении нового представителя внедорожного сегмента прозвучала в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося на заводе Haval в Тульской области. Его посвятили выпуску 100-тысячного автомобиля данного бренда.

Полных данных о технических характеристиках новинки нет. Предположительно, речь идёт о кроссовере Н6 новой генерации.

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В ноябре 2022 года эти модели начали продавать в Казахстане. В декабре того же года кроссовер Haval H6 появился в России благодаря параллельному импорту. В одном из классифайдов было размещено предложение о продаже данного представителя SUV-сегмента. Стоимость машины составляла 3 млн рублей.

Компания Great Wall Motors заинтересована в наращивании сбыта своей продукции на первичном российском рынке. Характерно, что официально кроссовер Haval Н6 ни во втором, ни в третьем поколении в РФ не продавался.

Многие автолюбители помнят модель первой генерации, окончательно покинувшей российский рынок в 2020 году.

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Новый кроссовер Н6 предлагается в трёх комплектациях: Comfort, Premium и Tech Plus. Под капотом машины размещён бензиновый двигатель с рабочей камерой 1,5 л. Мощность мотора составляет 150 л. с. В линейке ДВС имеется и более мощный силовой агрегат с камерой сгорания топлива 2,0 л и потенциалом 204 л. с.

Во всех случаях используется 7-ступенчатая роботизированная коробка переключения передач, имеющая два сцепления. Первый кроссовер получил привод на передние колёса, у второго все они ведущие.