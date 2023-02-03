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Регулярные медосмотры водителей будут проводиться дистанционно

В конце прошлого года Владимир Путин утвердил поправки в законы, которые позволят дистанционно осматривать водителей пассажирских и грузовых авто, а также служб такси перед рейсами и после них. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября текущего года.

Регулярные медосмотры водителей будут проводиться дистанционно
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Чтобы водители могли пройти медосмотр в любое время дня и ночи, тестировать работников будут при помощи телемедицины. Замерять давление, пульс, наличие алкоголя в выдохе, а также проверять адекватность водителей и передавать данные в медицинскую организацию будут специальные приборы. Работника во время процедуры будут идентифицировать, чтобы ее не прошел другой человек.

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Телемедицина, по мнению законодателей, позволит работодателям сократить расходы на врачей в два раза. Однако нововведения коснутся не всех водителей.

По старинке медосмотр будут проходить:
  • водители междугородних автобусов, перевозящие пассажиров на расстояния не более 300 км;
  • водители, занимающиеся перевозкой организованных групп детей;
  • водители, перевозящие опасные грузы.

Мы обратились к экспертам и выяснили, что они думают по поводу внедрения телемедицины для проведения пред- и послерейсовых осмотров.

– Как я понимаю, суть поправок в том, чтобы организации могли сократить расходы на медицину и оптимизировать рабочий процесс. В этом главный плюс. Ничего страшного тут не вижу, – говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гестион» Антон Гришко. – Для того, чтобы, например, измерить пульс, врач не нужен. С парами алкоголя и т. п. сложнее, но, опять же, подышать в трубку не требует врачебной подготовки. Но тут и кроется главный минус – работодатели могут начать подтасовывать данные. Вопрос, как мне кажется, только к технической части: процессу отбора проб и показаний, идентификации личности и сверки показаний приборов.

Руководитель направления робототехники ООО «Специальные технологии контроля» Алексей Степанов говорит, что дистанционные медосмотры проводятся на предприятиях уже несколько лет и имеют ряд преимуществ.

– В первую очередь, они исключают человеческий фактор, когда медработник и водитель могут напрямую решить между собой вопрос о результатах медосмотра в пользу водителя, – поясняет Алексей Степанов. – Невозможность фальсифицировать осмотр повышает его качество, что снижает показатели аварийности и усиливает доверие перевозчиков к медицинским организациям, а клиентов – к перевозчикам.

Внедрение дистанционных медосмотров, по мнению Алексея Степанова, также сократит затраты работодателя на их организацию.

– Работодателю не нужно обеспечивать присутствие медработников на объектах или посещение сотрудниками медучреждений, – сообщает эксперт. – С другой стороны, при живом общении врач может выявить отклонения в психологическом состоянии человека (возбужденность, нервозность) в то время, как дистанционно, через камеру, оценить адекватность водителя при нормальных замерах физиологических параметров может быть затруднительно.

Поправки в законы вступят в силу с 1 сентября текущего года.

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