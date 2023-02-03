Регулярные медосмотры водителей будут проводиться дистанционно

– Как я понимаю, суть поправок в том, чтобы организации могли сократить расходы на медицину и оптимизировать рабочий процесс. В этом главный плюс. Ничего страшного тут не вижу, – говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гестион» Антон Гришко. – Для того, чтобы, например, измерить пульс, врач не нужен. С парами алкоголя и т. п. сложнее, но, опять же, подышать в трубку не требует врачебной подготовки. Но тут и кроется главный минус – работодатели могут начать подтасовывать данные. Вопрос, как мне кажется, только к технической части: процессу отбора проб и показаний, идентификации личности и сверки показаний приборов.