Регулярные медосмотры водителей будут проводиться дистанционно
В конце прошлого года Владимир Путин утвердил поправки в законы, которые позволят дистанционно осматривать водителей пассажирских и грузовых авто, а также служб такси перед рейсами и после них. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября текущего года.
Чтобы водители могли пройти медосмотр в любое время дня и ночи, тестировать работников будут при помощи телемедицины. Замерять давление, пульс, наличие алкоголя в выдохе, а также проверять адекватность водителей и передавать данные в медицинскую организацию будут специальные приборы. Работника во время процедуры будут идентифицировать, чтобы ее не прошел другой человек.
Телемедицина, по мнению законодателей, позволит работодателям сократить расходы на врачей в два раза. Однако нововведения коснутся не всех водителей.
- водители междугородних автобусов, перевозящие пассажиров на расстояния не более 300 км;
- водители, занимающиеся перевозкой организованных групп детей;
- водители, перевозящие опасные грузы.
Мы обратились к экспертам и выяснили, что они думают по поводу внедрения телемедицины для проведения пред- и послерейсовых осмотров.
– Как я понимаю, суть поправок в том, чтобы организации могли сократить расходы на медицину и оптимизировать рабочий процесс. В этом главный плюс. Ничего страшного тут не вижу, – говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гестион» Антон Гришко. – Для того, чтобы, например, измерить пульс, врач не нужен. С парами алкоголя и т. п. сложнее, но, опять же, подышать в трубку не требует врачебной подготовки. Но тут и кроется главный минус – работодатели могут начать подтасовывать данные. Вопрос, как мне кажется, только к технической части: процессу отбора проб и показаний, идентификации личности и сверки показаний приборов.
Руководитель направления робототехники ООО «Специальные технологии контроля» Алексей Степанов говорит, что дистанционные медосмотры проводятся на предприятиях уже несколько лет и имеют ряд преимуществ.
– В первую очередь, они исключают человеческий фактор, когда медработник и водитель могут напрямую решить между собой вопрос о результатах медосмотра в пользу водителя, – поясняет Алексей Степанов. – Невозможность фальсифицировать осмотр повышает его качество, что снижает показатели аварийности и усиливает доверие перевозчиков к медицинским организациям, а клиентов – к перевозчикам.
Внедрение дистанционных медосмотров, по мнению Алексея Степанова, также сократит затраты работодателя на их организацию.
– Работодателю не нужно обеспечивать присутствие медработников на объектах или посещение сотрудниками медучреждений, – сообщает эксперт. – С другой стороны, при живом общении врач может выявить отклонения в психологическом состоянии человека (возбужденность, нервозность) в то время, как дистанционно, через камеру, оценить адекватность водителя при нормальных замерах физиологических параметров может быть затруднительно.
Поправки в законы вступят в силу с 1 сентября текущего года.