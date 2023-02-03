Ferrari наградит сотрудников щедрыми премиями за рекордный 2022 год

Прошлый год стал рекордным для Ferrari. Как следует из ежегодного отчета, компании из Маранелло удалось реализовать 13 221 автомобиль, что на 18,5 процента больше, чем годом ранее. Показатель 2022 года стал рекордным за всю историю Ferrari, а потому ее руководство решило выплатить сотрудникам щедрые премии в размере 13 500 евро (более миллиона рублей по сегодняшнему курсу). Причем получат бонус не только топ-менеджеры.

Фото: Ferrari Ferrari

По словам главного исполнительного директора итальянской фирмы Бенедетто Винья, премию заслужили все сотрудники Ferrari, включая рабочих, — сейчас их порядка пяти тысяч. То есть на бонусы компания потратит, по грубым расчетам, около 67,5 миллионов евро.

Выручка Ferrari по итогам года составила 5,1 миллиарда евро — это на 19,3 процента выше результата 2021 года. Чистая прибыль увеличилась на 13 процентов до 939 миллионов евро.

В наступившем году Ferrari рассчитывает на еще более высокие показатели продаж. Во втором квартале компания наконец запустит поставки Purosangue — своего первого кроссовера, спрос на который намного превысил ожидания. Очередь за ним выстроилась на два года вперед. Несмотря на ажиотаж, Ferrari будет ограничивать тираж Purosangue, чтобы повысить ценность каждого экземпляра.

По некоторым данным, в 2023 году Ferrari представит кабриолет на базе Roma, однако сама компания пока хранит планы в тайне.