Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
57 минут назад

Ferrari запатентовала систему газовых «толкателей» для разгона

Ferrari разработала систему газовых подруливающих устройств, которые помогут увеличить скорость разгона автомобиля и помочь при торможении. Как сообщает The Drive, компания подала по меньшей мере два патента на подобные устройства еще в 2019 году.

Ferrari запатентовала систему газовых «толкателей» для разгона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своих патентах компания называет их «толкателями» и описывает два типа. Один использует сжатый воздух под высоким давлением, а другой применяет небольшие импульсные форсунки, которые работают на том же топливе, что и двигатель автомобиля. Последние будут использоваться в случае недостатка сжатого воздуха.

Устройства устанавливаются в передней и задней части автомобиля, на крыше, днище и по бокам. Небольшие турбины могут использоваться для облегчения ускорения, помогают тормозить и стабилизировать транспортное средство в случае аварийной ситуации — например, при неконтролируемом заносе. Также «толкатели» могут применяться для облегчения управления на трассе — установленное на крыше устройство будет прижимать автомобиль к дороге, обеспечивая повышенное сцепление с дорожным покрытием.

В патентах устройство состоит из пяти сопел разного размера, благодаря чему будет обеспечиваться постоянное необходимое давление для работы системы, вне зависимости от остатка запаса сжатого воздуха или топлива в ней.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители