Ferrari запатентовала систему газовых «толкателей» для разгона

Ferrari разработала систему газовых подруливающих устройств, которые помогут увеличить скорость разгона автомобиля и помочь при торможении. Как сообщает The Drive, компания подала по меньшей мере два патента на подобные устройства еще в 2019 году.

В своих патентах компания называет их «толкателями» и описывает два типа. Один использует сжатый воздух под высоким давлением, а другой применяет небольшие импульсные форсунки, которые работают на том же топливе, что и двигатель автомобиля. Последние будут использоваться в случае недостатка сжатого воздуха.

Устройства устанавливаются в передней и задней части автомобиля, на крыше, днище и по бокам. Небольшие турбины могут использоваться для облегчения ускорения, помогают тормозить и стабилизировать транспортное средство в случае аварийной ситуации — например, при неконтролируемом заносе. Также «толкатели» могут применяться для облегчения управления на трассе — установленное на крыше устройство будет прижимать автомобиль к дороге, обеспечивая повышенное сцепление с дорожным покрытием.