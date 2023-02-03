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1 час назад

Новое поколение Mitsubishi Pajero Sport появится в 2025 году

Российская Газета

Mitsubishi Pajero Sport нынешнего поколения был представлен в 2015 году, а в 2019-м прошёл через рестайлинг, получив новый корпоративный "фейс" с двухъярусной оптикой и незначительный редизайн задней части. Стало известно, когда дебютирует новое поколение внедорожника.

Новое поколение Mitsubishi Pajero Sport появится в 2025 году
Фото: Пресс-служба MitsubishiПресс-служба Mitsubishi

По информации австралийского Drive, новый Pajero Sport прибудет в салоны в конце следующего года или в начале 2025-го. До этого, в конце нынешнего или в начале 2024 года, должен выйти Triton следующей генерации, который в настоящее время проходит дорожные тесты. Модели являются соплатформенными, и поэтому пикап приоткроет то, чего ждать от "Паджеро Спорт".

Новый Mitsubishi Triton, известный как L200, проектируется совместно с Nissan и будет унифицирован с пикапом Navara. О линейке двигателей пока никаких подробностей нет, но ожидается, что "Тритон", а значит и Pajero Sport будут предложены с подключаемой гибридной трансмиссией, а вот появление двигателя V6 австралийское издание считает маловероятным.

Новые Triton и Pajero Sport вырастут в размерах, поэтому пространства в салоне станет больше. Точных цифр инсайдеры не приводят.

В России кроссоверы и внедорожники Mitsubishi официально не продаются, но их можно купить у частных компаний, ввозящих авто по параллельному импорту. Правда, есть несколько нюансов в комплектациях.

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