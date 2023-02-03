Рассекречен первый кроссовер марки Zeekr

Компания Zeekr рассекретила внешность новой модели — кроссовера Zeekr X. Он является близким родственником Smart #1 и построен на модульной платформе SEA. Технических характеристик пока нет. Но известно, что разгон до ста у Zeekr X занимает 3 секунды. Вседорожник, предположительно, дебютирует весной. Его будут продавать в родном для марки Китае и в Европе.
Бренд Zeekr, запущенный Geely для премиальных электрокаров, изменил традиции присваивать моделям числовые индексы. Свою третью модель и по совместительству первый кроссовер китайцы назвали Zeekr X. Электрокар базируется на «тележке» SEA Entry и конструктивно близок к Smart #1. Правда, «икс», скорее всего, будет мощнее. Ему обещан разгон до ста за 3 секунды, хотя даже #1 Brabus на это требуется около четырех.
В дизайне Zeekr X перекликается стилистика лифтбека Zeekr 001 и минивэна 009. Черный обвес по нижнему периметру кузова и черная крыша удачно скрадывают массивные боковины. Головная оптика сделана двухэтажной, по аналогии с рестайлинговым BMW X7 и новой «семеркой» G70. На верхнем ярусе — полоски ходовых огней, основные светодиодные блоки расположены чуть ниже и утоплены вглубь бампера. Из других любопытных деталей: безрамочные боковые стёкла и двери без наружных ручек.
Салон Zeekr X оформлен в духе минимализма, потому отдаленно напоминает внутреннее убранство Tesla Model 3. Электрокару достанется «планшет» медиасистемы, компактная виртуальная «приборка», проекционный дисплей и панорамная крыша. Посадочных мест пять, с диваном на втором ряду. Полноценная премьера Zeekr X состоится этой весной. Дебютным рынком для кроссовера станет Китай. А чуть позже модель может появиться и в Европе. Выход на российский рынок пока не является приоритетом, поэтому поможет параллельный импорт.