Рассекречен первый кроссовер марки Zeekr

Компания Zeekr рассекретила внешность новой модели — кроссовера Zeekr X. Он является близким родственником Smart #1 и построен на модульной платформе SEA. Технических характеристик пока нет. Но известно, что разгон до ста у Zeekr X занимает 3 секунды. Вседорожник, предположительно, дебютирует весной. Его будут продавать в родном для марки Китае и в Европе.

Фото: Zeekr Zeekr

Бренд Zeekr, запущенный Geely для премиальных электрокаров, изменил традиции присваивать моделям числовые индексы. Свою третью модель и по совместительству первый кроссовер китайцы назвали Zeekr X. Электрокар базируется на «тележке» SEA Entry и конструктивно близок к Smart #1. Правда, «икс», скорее всего, будет мощнее. Ему обещан разгон до ста за 3 секунды, хотя даже #1 Brabus на это требуется около четырех.

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Zeekr

В дизайне Zeekr X перекликается стилистика лифтбека Zeekr 001 и минивэна 009. Черный обвес по нижнему периметру кузова и черная крыша удачно скрадывают массивные боковины. Головная оптика сделана двухэтажной, по аналогии с рестайлинговым BMW X7 и новой «семеркой» G70. На верхнем ярусе — полоски ходовых огней, основные светодиодные блоки расположены чуть ниже и утоплены вглубь бампера. Из других любопытных деталей: безрамочные боковые стёкла и двери без наружных ручек.