BMW запатентовала внешний ароматизатор воздуха

Автоконцерн BMW запатентовал оригинальную систему своеобразного «приветствия» владельца – с помощью распылителя приятных запахов в сторону приближающегося водителя. Об этом сообщает CarBuzz со ссылкой на патентную заявку.

Согласно документу, патент предполагает установку в капот автомобиля ароматический авто-распылитель. Расположено такое устройство должно быть под логотипом BMW. Самостоятельно обнаружив приближающегося владельца, система сдвинет логотип в сторону, после чего воздух в направлении водителя наполнится приятными ароматами. Впрочем, распылять запахи можно будет и самостоятельно – с помощью брелока или кнопки в салоне.

Отмечается, что за столь оригинальным решением стоит желание автоконцерна создать у водителя приятные ассоциации с автомобилем на подсознательном уровне. Однако никаких прямых подтверждений того, что BMW собирается запустить серийное производство таких система, пока не обнаружено.