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30 минут назад

BMW запатентовала внешний ароматизатор воздуха

Елена Прошина

Автоконцерн BMW запатентовал оригинальную систему своеобразного «приветствия» владельца – с помощью распылителя приятных запахов в сторону приближающегося водителя. Об этом сообщает CarBuzz со ссылкой на патентную заявку.

BMW запатентовала внешний ароматизатор воздуха
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно документу, патент предполагает установку в капот автомобиля ароматический авто-распылитель. Расположено такое устройство должно быть под логотипом BMW. Самостоятельно обнаружив приближающегося владельца, система сдвинет логотип в сторону, после чего воздух в направлении водителя наполнится приятными ароматами. Впрочем, распылять запахи можно будет и самостоятельно – с помощью брелока или кнопки в салоне.

Отмечается, что за столь оригинальным решением стоит желание автоконцерна создать у водителя приятные ассоциации с автомобилем на подсознательном уровне. Однако никаких прямых подтверждений того, что BMW собирается запустить серийное производство таких система, пока не обнаружено.

Ранее стало известно, что автоконцерн BMW собирается выпускать твердотельные аккумуляторы Solid Power в Германии.

Автоновости,BMW,
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