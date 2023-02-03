Прототип Tesla Cybertruck замечен на дорогах еще до начала производства

Прототип электрокара Tesla Cybertruck попал на видео в Калифорнии, хотя серийное производство автомобиля ещё даже не стартовало. Об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что таким образом компания Tesla, возможно, проводит испытания модели в реальных условиях, а также поднимает к ней интерес общественности. При этом пользователи сразу отметили, что попавший на видео автомобиль отличается обновлённым дизайном. Самым заметным отличием новой версии Cybertruck являются треугольные зеркала заднего вида. Напомним, что изначально Tesla хотела вообще отказаться от зеркал, установив вместо них направленные назад камеры.

У заснятого автомобиля также были опущены окна на задних дверях, что явно указывает на то, что в Cybertruck всё же сохранится такая функция – на одной из презентаций автомобиля Илон Маск пытался продемонстрировать ударопрочность стёкол с помощью метания в них металлической сферы. Демонстрация, впрочем, прошла неудачно – стекло всё же треснуло, после чего Маск перестал упоминать о сверхвысокой прочности окон.

Ещё одним важным наблюдением стала наполовину открытая крышка багажника. До этого общественности не показывали, как будет функционировать эта деталь – судя по видео, принцип действия будет напоминать рольставни. Зато блестящий кузов из нержавеющей стали, кажется, остался без особых изменений. Согласно словам Илона Маска, пикапы этой модели не будут иметь окраску кузова, а всем желающим изменить цвет машины придётся за свой счёт обтягивать Cybertruck плёнкой.