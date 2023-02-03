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1 час назад

Автоконцерн Ferrari продал рекордное число автомобилей в 2022 году

Елена Прошина

Согласно пресс-релизу итальянского производителя спорткаров Ferrari, в 2022 году компания установила рекорд по продажам и превзошла прогнозы собственных аналитиков.

Автоконцерн Ferrari продал рекордное число автомобилей в 2022 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Всего в прошлом году был продан 13 221 автомобиль Ferrari, что на 18.5% выше, чем продажи в 2021 году. Выручка автоконцерна составила 5,1 миллиард евро, что выше показателей 2021 года на 19,3%, а чистая прибыль составила 939 миллиона евро – на 13% выше, чем за предыдущий год.

Отмечается, что такие цифры превзошли все прогнозы аналитиков, которые были весьма оптимистичными. За 2022 год Ferrari дважды увеличивала число ожидаемой прибыли.

«Эти показатели являются основой для еще более сильного 2023 года благодаря устойчивому спросу на нашу продукцию во всем мире», – заявил CEO компании Бенедетто Винья.

Он также добавил, что в 2023 году Ferrari ожидает выручку уже в 5,7 миллиардов евро.

Ранее стало известно, что выручка Google в конце 2022 года выросла всего на 1%.

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