Производитель автомобилей на солнечной энергии Lightyear стал банкротом

Нидерландский производитель электромобилей на солнечной энергии Lightyear объявил о своём банкротстве. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте компании.

Фото: lightyear.one lightyear.one

В качестве причин компания назвала внезапный перерасход средств на производство. Отметим, что первый автомобиль компании – лифтбек «0» поступил в производство совсем недавно, в декабре 2022 года. А в начале 2023 компания показала свою вторую модель, пообещав крупный релиз. Автомобиль получил лаконичное название «2» и должен был поступить в продажу в 2025 году.

Но этим планом, видимо, не суждено было стать реальностью. Сначала компания объявила о том, что сборку Lightyear 0 остановлена, так как у компании попросту закончились деньги на производство. А спустя несколько дней компания и вовсе подала в нидерландский суд заявление о банкротстве.

Для самой Lightyear банкротство, кажется, также стало неожиданностью сюрпризом, так как на прошлой неделе представители компании уверяли, что остановка производства Lightyear 0 и обращение в суд являются частью «стратегической реструктуризации», а также попыткой Lightyear бросить все силы на более перспективную Lightyear 2.