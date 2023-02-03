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21 минуту назад

Производитель автомобилей на солнечной энергии Lightyear стал банкротом

Елена Прошина

Нидерландский производитель электромобилей на солнечной энергии Lightyear объявил о своём банкротстве. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте компании.

Производитель автомобилей на солнечной энергии Lightyear стал банкротом
Фото: lightyear.onelightyear.one

В качестве причин компания назвала внезапный перерасход средств на производство. Отметим, что первый автомобиль компании – лифтбек «0» поступил в производство совсем недавно, в декабре 2022 года. А в начале 2023 компания показала свою вторую модель, пообещав крупный релиз. Автомобиль получил лаконичное название «2» и должен был поступить в продажу в 2025 году.

Но этим планом, видимо, не суждено было стать реальностью. Сначала компания объявила о том, что сборку Lightyear 0 остановлена, так как у компании попросту закончились деньги на производство. А спустя несколько дней компания и вовсе подала в нидерландский суд заявление о банкротстве.

Для самой Lightyear банкротство, кажется, также стало неожиданностью сюрпризом, так как на прошлой неделе представители компании уверяли, что остановка производства Lightyear 0 и обращение в суд являются частью «стратегической реструктуризации», а также попыткой Lightyear бросить все силы на более перспективную Lightyear 2.

Ранее стало известно, что организатору выставок Comic Con Russia и «Игромир» грозит банкротство.

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