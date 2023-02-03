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1 час назад

Новый Mitsubishi Pajero Sport может появиться в 2025 году

Газета.Ru

Новое поколение внедорожника Mitsubishi Pajero Sport может появиться в конце 2024-го или в начале 2025 года, сообщает австралийское издание Drive со ссылкой на внутренний документ компании.

Новый Mitsubishi Pajero Sport может появиться в 2025 году
Фото: MitsubishiMitsubishi

Согласно прогнозу производства, с которым ознакомилось издание, новый Mitsubishi Pajero Sport должен оказаться в шоурумах на экспортных рынках через 12 месяцев после дебюта построенного на той же платформе пикапа Triton (в России известен как L200). Он же, в свою очередь, должен выйти на рынок в конце 2023 года (или в начале 2024-го в случае каких-либо задержек).

Ожидается, что новый Mitsubishi Pajero Sport будет иметь более длинную колесную базу, чем нынешнее поколение. Пикап Mitsubishi Triton (L200) в настоящее время также находится в процессе разработки и будет близким по конструкции с Nissan Navara.

Нынешнее поколение Pajero Sport выпускается с 2015 года, а в 2019-м появилась его рестайлинговая версия.

Ранее стало известно, что дилеры УАЗа пожаловались на нехватку фургонов "Буханка".

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