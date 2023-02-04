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59 минут назад

BMW вложит €800 млн в производство автомобилей в Мексике

Газета.Ruиещё 1

Немецкий производитель BMW планирует инвестировать около €800 млн в развитие своего автомобильного производства в Мексике, сообщает Reuters.

BMW вложит €800 млн в производство автомобилей в Мексике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основной объем этих средств, порядка €500 млн, планируется вложить в создание производства батарей для электромобилей на уже существующем заводе BMW. Там планируется организовать сборку аккумуляторов для будущей модельной линейки электромобилей BMW Neue Klasse и набрать дополнительно 500 сотрудников для этих целей.

Еще €300 млн будет затрачено на адаптацию и расширение кузовного производства, а также на строительство новой сборочной линии для монтажа в автомобили тяговых аккумуляторов, рассказал агентству руководитель мексиканского завода BMW Харальд Готтше.

Ранее стало известно, что на заводе "Автотор" в Калининграде стартовал выпуск китайских седанов Kaiyi E5. "Автотор" получил эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции марки Kaiyi на территории России и нескольких стран СНГ.

Автоновости,BMW,
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