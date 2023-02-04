Илона Маска оправдали в суде по иску инвесторов компании Tesla

В середине января стало известно, что Илона Маска вызвали в суд по иску инвесторов Tesla. Поводом для него стала публикация предпринимателя в Twitter от августа 2018 года. Тогда он заявил, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене $420 за акцию. Заявление не претворилось в жизнь, но привело к резким колебаниям стоимости акций фирмы.