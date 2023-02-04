Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-6° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Илона Маска оправдали в суде по иску инвесторов компании Tesla

Газета.Ru

Американский предприниматель Илон Маск сообщил в своем Twitter-аккаунте, что присяжные оправдали его после коллективной жалобы инвесторов Tesla на публичные высказывания миллиардера.

Илона Маска оправдали в суде по иску инвесторов компании Tesla
Фото: ReutersReuters

"Слава Богу, мудрость людская возобладала! Я глубоко признателен жюри за единогласное постановление о невиновности", - написал Маск.

В середине января стало известно, что Илона Маска вызвали в суд по иску инвесторов Tesla. Поводом для него стала публикация предпринимателя в Twitter от августа 2018 года. Тогда он заявил, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене $420 за акцию. Заявление не претворилось в жизнь, но привело к резким колебаниям стоимости акций фирмы.

На слушаниях 23 января Маск объяснил, что купить Tesla в устной форме пообещал суверенный фонд Саудовской Аравии, и предприниматель был полностью уверен, что покупатель внесет предложенную цену, но затем Эр-Рияд отказался от сделки.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители