Россияне в 2022 году стали реже нарушать правила дорожного движения

Количество платежей по штрафам за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в 2022 году снизилось на 24%, говорится в исследовании банка "Русский стандарт". По мнению экспертов кредитной организации, это может свидетельствовать о том, что россияне стали реже нарушать ПДД.

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"Судя по всему, автолюбители стали более ответственными в 2022 году. Так, по данным банка "Русский стандарт", в 2022 году один из главных трендов при оплате квитанций ГИБДД - снижение количества таких операций на фоне прежних показателей по средним чекам. Так, согласно статистике, общее число платежей за нарушение ПДД в 2022 году снизилось на 24% относительно 2021 года. При этом средняя сумма одной оплаченной квитанции осталась практически неизменной и составила 694 рубля (годом ранее была 695 рублей)", - отмечается в исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

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При этом, согласно данным "Русского стандарта", у мужчин средний чек одного платежа за штрафы ГИБДД по картам банка оказался выше, чем у женщин - 703 рубля против 668 рублей соответственно. В статистике по количеству платежей в 2022 году также лидируют мужчины. Соотношение в их пользу составляет 71% против 29% у женщин.

"На июнь - октябрь пришлись самые высокие доли по количеству платежей ГИБДД за 2022 год. Так, первое место с показателем в 10,6% поделили последний месяц сезона летних отпусков, август, а также - октябрь. Второе место - у июля и сентября с долей в 10,4%. И третье место занял июнь с показателем 10,1%", - указали авторы исследования.

Как выяснили в "Русском стандарте", самые большие средние чеки за квитанции ГИБДД - 729 рублей - в 2022 году были у россиян в возрасте от 21 года до 30 лет. На втором месте по величине оплаченного штрафа - автолюбители старше 60 лет с чеком в 716 рублей Третье место - у россиян 51-60 лет с показателем в 712 рублей