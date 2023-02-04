Компания Chery показала свой большой флагманский кроссовер Chery Tiggo 9

Автопроизводитель Chery готовится представить на рынке новый флагманский паркетник. Речь идет о модели Chery Tiggo 9.

Фото: car.ru car.ru

В ближайшее время производитель Chery запустит продажи нового паркетника Tiggo 9. Недавно тестовые автомобили были замечены во время проведения зимних испытаний. Есть некоторые подробности о новинке на рынке.

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Длина кузова Chery Tiggo 9 составляет 4,78 метра, а колесная база - 2,8 метра. Данный паркетник станет самым крупным в линейке бренда. По размерам он обходит даже крупный Tiggo 8 Pro Max.

Среди особенностей новинки можно выделить крупную решетку радиатора, которая имеет вертикальные ламели. Кроме того, в оснащении предусмотрели габаритный передний бампер, который получил L-образные блестящие вставки. Кузов автомобиля имеет дверные ручки выдвижного типа, а также “парящую” крышу. Элементы задней оптики специалисты решили объединить в одну линию.

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В салоне нового паркетника Chery Tiggo 9 предусмотрено 5 или 7 посадочных мест. Для удобства пассажиров установлен мультимедийный комплекс с дисплеем. Водитель может пользоваться цифровой приборной панелью, 3-спицевым рулевым колесом. В салоне также установлен 2-этажный центральный тоннель.

В качестве силового агрегата используется 2-литровый турбированный двигатель, производительность которого составляет 254 л.с. Аналогичный двигатель можно встретить в моделях Tiggo 8, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Plus. Альтернативная установка - мотор на 261 л.с. Пока нет информации, получит ли кроссовер новую 8-ступенчатую АКПП.