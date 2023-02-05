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1 час назад

Porsche показала электроспорткар GT4 E-Performance в движении

Motor.ruиещё 1

Осенью 2021 года на автошоу IAA Mobility в Мюнхене состоялась премьера концепта Porsche Mission R, который немецкая марка позиционирует как будущее автоспорта — 1088-сильный спорткар с пластиковым кузовом стал предвестником ездового прототипа Porsche GT4 e-Performance на базе серийного Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Возможности машины продемонстрировали в рамках уик-энда Race of Champions в Швеции. Правда, о серийных перспективах Porsche GT4 e-Performance пока никакой информации нет.

Porsche показала электроспорткар GT4 E-Performance в движении
Фото: Motor.ruMotor.ru
Гонки на снежно-ледовой трассе в городке Питео привлекли не только лучших автогонщиков мира из разных дисциплин, но и представителей самых разных марок, продемонстрировавших свои машины в рамках гоночного уик-энда. Среди них оказался и Porsche, который провёл показательные заезды на своём GT4 e-Performance.

За руль ездового прототипа с двумя электромоторами, выдающими суммарно 938 лошадиных сил в квалификационном режиме и 536 сил в гоночном, сел австрийский пилот Рихард Литц. Профессионал показал, на что способен электрический спорткар, обутый в шипованные шины, в умелых руках.

Автоновости,Porsche,
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