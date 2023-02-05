Porsche показала электроспорткар GT4 E-Performance в движении

Гонки на снежно-ледовой трассе в городке Питео привлекли не только лучших автогонщиков мира из разных дисциплин, но и представителей самых разных марок, продемонстрировавших свои машины в рамках гоночного уик-энда. Среди них оказался и Porsche, который провёл показательные заезды на своём GT4 e-Performance.