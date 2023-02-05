Porsche показала электроспорткар GT4 E-Performance в движении

Осенью 2021 года на автошоу IAA Mobility в Мюнхене состоялась премьера концепта Porsche Mission R, который немецкая марка позиционирует как будущее автоспорта — 1088-сильный спорткар с пластиковым кузовом стал предвестником ездового прототипа Porsche GT4 e-Performance на базе серийного Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Возможности машины продемонстрировали в рамках уик-энда Race of Champions в Швеции. Правда, о серийных перспективах Porsche GT4 e-Performance пока никакой информации нет.
За руль ездового прототипа с двумя электромоторами, выдающими суммарно 938 лошадиных сил в квалификационном режиме и 536 сил в гоночном, сел австрийский пилот Рихард Литц. Профессионал показал, на что способен электрический спорткар, обутый в шипованные шины, в умелых руках.