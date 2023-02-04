Ford анонсировал новый вариант Mustang

Осенью 2022 года состоялась премьера седьмого поколения спорткара Ford Mustang — новую модель показали сразу в нескольких версиях, которые отличаются не только типами кузова и силовой установкой, но и своим предназначением. Наряду с дорожными вариантами легендарного спорткара американский автопроизводитель анонсировал и масштабную глобальную гоночную программу с участием новинки. Одна громкая премьера состоится уже в ближайшее время. Заводское подразделение Ford Performance, которое занимается созданием спортивных и гоночных модификаций автомобилей «Голубого овала», опубликовало тизер новинки.

Фото: motor.ru motor.ru

В клубах дыма — не иначе как от горящих шин — не видно ничего, кроме массивного стационарного антикрыла. Никакой официальной информации о грядущей премьере нет, но антикрыло указывает на то, что речь идёт о версии для кольцевых гонок.

Автомобиль по техническому регламенту австралийской национальной серии Supercars уже представлен, купе в практически стандартной версии GT4 такого агрессивного обвеса иметь не должно, так что речь может идти исключительно о топовом варианте GT3.