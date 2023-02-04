Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-8° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Ford анонсировал новый вариант Mustang

Motor.ru

Осенью 2022 года состоялась премьера седьмого поколения спорткара Ford Mustang — новую модель показали сразу в нескольких версиях, которые отличаются не только типами кузова и силовой установкой, но и своим предназначением. Наряду с дорожными вариантами легендарного спорткара американский автопроизводитель анонсировал и масштабную глобальную гоночную программу с участием новинки. Одна громкая премьера состоится уже в ближайшее время. Заводское подразделение Ford Performance, которое занимается созданием спортивных и гоночных модификаций автомобилей «Голубого овала», опубликовало тизер новинки.

Ford анонсировал новый вариант Mustang
Фото: motor.rumotor.ru

В клубах дыма — не иначе как от горящих шин — не видно ничего, кроме массивного стационарного антикрыла. Никакой официальной информации о грядущей премьере нет, но антикрыло указывает на то, что речь идёт о версии для кольцевых гонок.

Автомобиль по техническому регламенту австралийской национальной серии Supercars уже представлен, купе в практически стандартной версии GT4 такого агрессивного обвеса иметь не должно, так что речь может идти исключительно о топовом варианте GT3.

Напомним, также новый Ford Mustang получил исполнения для чемпионата сток-каров NASCAR Cup Series и младшего дивизиона NASCAR Xfinity Series, а также для национального чемпионата по дрэг-рейсингу National Hot Rod Association в зачете NHRA Factory X.

Автоновости,Ford Mustang,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители