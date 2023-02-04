Спорткар основателя Lotus выставили на торги

Спорткар Lotus Elan стал одним из символов марки, но вот его модификация Lotus Elan +2 славы не снискала. Ни у поклонников британского бренда, ни у ценителей роскошных спорткаров, для которых компания и создавала эту версию для конкуренции с моделями Jaguar и Porsche. Но конкретный экземпляр, который появился на торгах аукционного дома Silverstone Auctions, привлекателен не только своим состоянием, но и звёздным владельцем.

Фото: © Silverstone Auctions © Silverstone Auctions

Продажи Lotus Elan начались в 1962 году, а пятью годами спустя на рынок вышел Lotus Elan +2, построенный на растянутом шасси базовой модели и доступный только в версии с жёстким верхом.

Новинку компания позиционировала как более дорогой и роскошный вариант модели, призванный конкурировать с Jaguar и Porsche, а также как более практичный вариант за счёт добавления второго ряда сидений. Конкретный экземпляр Lotus Elan +2S был выпущен в 1972 году и первым владельцем автомобиля стал Колин Чепмэн — основатель марки Lotus.