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1 час назад

Спорткар основателя Lotus выставили на торги

Motor.ru

Спорткар Lotus Elan стал одним из символов марки, но вот его модификация Lotus Elan +2 славы не снискала. Ни у поклонников британского бренда, ни у ценителей роскошных спорткаров, для которых компания и создавала эту версию для конкуренции с моделями Jaguar и Porsche. Но конкретный экземпляр, который появился на торгах аукционного дома Silverstone Auctions, привлекателен не только своим состоянием, но и звёздным владельцем.

Спорткар основателя Lotus выставили на торги
Фото: © Silverstone Auctions© Silverstone Auctions

Продажи Lotus Elan начались в 1962 году, а пятью годами спустя на рынок вышел Lotus Elan +2, построенный на растянутом шасси базовой модели и доступный только в версии с жёстким верхом.

Новинку компания позиционировала как более дорогой и роскошный вариант модели, призванный конкурировать с Jaguar и Porsche, а также как более практичный вариант за счёт добавления второго ряда сидений. Конкретный экземпляр Lotus Elan +2S был выпущен в 1972 году и первым владельцем автомобиля стал Колин Чепмэн — основатель марки Lotus.

На окрашенном в золотистый цвет с серебристой крышей купе легендарный британец проехал 10 600 километров, а затем машина попала в экспозицию Lotus Museum. В феврале 2023 года машину, оснащённую 126-сильным 1,6-литровым мотором при массе чуть более 900 килограммов, продадут с торгов Silverstone Auctions. За автомобиль с общим пробегом 11 137 километров организаторы аукциона рассчитывают выручить порядка 80 тысяч долларов.

Автоновости,Lotus Elan,Lotus ,Jaguar,Porsche,
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