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15 минут назад

Auto Exe показала тюнинг для новой Mazda2

Motor.ru

В начале января в Японии состоялась премьера обновлённого хэтчбека Mazda2, который на японском рынке является базовой моделью бренда. В ходе рестайлинга кузовные детали остались нетронутыми, а поменялись только фары и фонари, бампера и решётка радиатора. Но для тех, кому этого мало, ателье Auto Exe представило комплект деталей, делающих облик модели более агрессивным. Но предусмотрены и минимальные технические доработки. Никаких доработок двигателя Auto Exe не предлагает.

Auto Exe показала тюнинг для новой Mazda2
Фото: © Auto Exe© Auto Exe

Набор DJ-2 включает в себя сплиттер на передний бампер и имитацию диффузора в заднем бампере, накладки на пороги, новый спойлер на крышке багажника, ветровики на боковые стекла и спортивный лючок бензобака.

Доступны накладки на дверные ручки и декоративный патрубок выхлопной системы. Перечень технических доработок более скромный и включает в себя новые пружины подвески, уменьшающие дорожный просвет на 20 миллиметров, более мощные тормоза, усилители кузова, глушитель из нержавеющей стали и ряд других аксессуаров.

Чтобы внешность более-менее соответствовала содержанию, кит доступен только для «спортивных» комплектаций 5 Sport и XD Sport+ с 16-дюймовыми колёсами, сеткой в решётке радиатора и чёрным салоном с красными акцентами.

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