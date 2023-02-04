Auto Exe показала тюнинг для новой Mazda2

В начале января в Японии состоялась премьера обновлённого хэтчбека Mazda2, который на японском рынке является базовой моделью бренда. В ходе рестайлинга кузовные детали остались нетронутыми, а поменялись только фары и фонари, бампера и решётка радиатора. Но для тех, кому этого мало, ателье Auto Exe представило комплект деталей, делающих облик модели более агрессивным. Но предусмотрены и минимальные технические доработки. Никаких доработок двигателя Auto Exe не предлагает.

Фото: © Auto Exe © Auto Exe

Набор DJ-2 включает в себя сплиттер на передний бампер и имитацию диффузора в заднем бампере, накладки на пороги, новый спойлер на крышке багажника, ветровики на боковые стекла и спортивный лючок бензобака.

Доступны накладки на дверные ручки и декоративный патрубок выхлопной системы. Перечень технических доработок более скромный и включает в себя новые пружины подвески, уменьшающие дорожный просвет на 20 миллиметров, более мощные тормоза, усилители кузова, глушитель из нержавеющей стали и ряд других аксессуаров.