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23 минуты назад

Manhart взялся за тюнинг мотоциклов

Motor.ru

Тюнинг-ателье Manhart, известное своими проектами на базе преимущественно немецких моделей, анонсировало выход в новую для себя нишу рынка — прославленные специалисты из Германии решили взяться за доработку спортивных мотоциклов. В качестве базовой модели компания задействовала итальянский Ducati Diavel 1260 и его более экстремальный модификацию Diavel 1260 S. Причём к мотоциклам подход у тюнеров оказался обратным тому, что они используют при работе с автомобилями.

Manhart взялся за тюнинг мотоциклов
Фото: © Manhart© Manhart

Проект под названием Manhart MHD 1260 отличается от исходного круизера из Борго-Панигале исключительно декором. Для мотоцикла предложены фирменные декали, включая наклейки на диски, от немецкого ателье, а также новые углепластиковые элементы облицовки.

По желанию клиента тюнеры готовы перешить седло и добавить ему вышитый логотип ателье. Технически Ducati Diavel 1260 не меняется, поскольку в Manhart не вмешиваются в 1,2-литровый V2 Testastretta DVT 1262 мощностью 162 лошадиных сил.

Впрочем, по аналогичному рецепту работают и другие тюнеры, которые пробуют себя в нише мотоциклов — например, Brabus, который в том же ключе превращает KTM 1290 Super Duke R Evo в Brabus 1300 R.

Автоновости,Brabus,
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