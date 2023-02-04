Раскрыт трехрядный супервездеход Dongfeng с грузовым дизелем

Портал CarNewsChina раскрыл трехрядный супервездеход Dongfeng Warrior M20. Речь идёт о рамном автомобиле с компоновкой салона 2 + 2 + 3, длиной кузова по меньшей мере 5,5 метра и грузовым 6,7-литровым дизелем под капотом. Внешность впечатляет: дизайнеры Dongfeng разрабатывали новинку по армейским канонам, поэтому у внедорожника вертикальный нос, монструозные зеркала заднего вида, мощные силовые бамперы и выдающийся дорожный просвет.

Фото: © Dongfeng Warrior M20, CarNewsChina © Dongfeng Warrior M20, CarNewsChina

По неофициальным данным, в Dongfeng взяли лучшее от лицензионных китайских «Хаммеров», но оставили в прошлом архаичную конструкцию с широким центральным тоннелем и неудачной эргономикой. Под капотом 6,7-литровый шестицилиндровый дизель Dongfeng-Cummuns (320 сил, 1200 Нм), знакомый по тяжёлым грузовикам.

Пиковая тяга 1200 Нм доступна с 1200 оборотов в минуту. Пока единственный вариант трансмиссии — 6-ступенчатый автомат. Есть «честный» полный привод с межосевым дифференциалом, понижающей передачей. У демонстрационного вездехода практичный пластиковый обвес, лебёдка, лестница на крыше, «грязевые» покрышки, а также силовой багажник на крыше.

Салон не лишён элементов комфорта: есть беспроводная зарядка для гаджетов, внушительный тачскрин, подогревы сидений, подстаканники, подлокотники, а клавиши сделаны крупными, чтобы ими было удобно пользоваться в перчатках. Любопытно, что Dongfeng не поскупился на полностью светодиодную оптику на утилитарном вездеходе.