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44 минуты назад

BMW объяснила, почему обновления несовместимы с парковкой на склоне

Motor.ru

BMW объяснила, почему обновления программного обеспечения несовместимы с парковкой на склоне. В ответ на запрос The Drive автопроизводитель подтвердил, что у новых моделей есть всевозможные датчики, которые позволяют оценить ориентацию в пространстве и не допустить процесса обновления софта, пока машина припаркована на склоне. Запрет установлен в целях предосторожности: если автомобиль самопроизвольно скатится, может случиться сбой обновления.

BMW объяснила, почему обновления несовместимы с парковкой на склоне
Фото: © BMW© BMW

С невозможностью обновить свой BMW i4 столкнулась американка Клэр Элиза. Она припарковала лифтбек около дома и попыталась запустить процесс планового обновления софта «по воздуху», но система не дала этого сделать. Помощник заявил, что место для парковки слишком крутое и посоветовал переставить машину на ровную поверхность.

Ситуация осложнилась потому, что Клэр Элиза живёт на холмистой местности, и около дома попросту нет гладкого горизонтального участка. Журналисты The Drive выяснили у BMW, что на самом деле для обновлений «по воздуху» должен совпасть целый ряд факторов: у автомобиля должен быть нужный файл с софтом, достаточный уровень заряда батареи, выключенный двигатель, ездовой режим P и парковка на горизонтальной поверхности.

Напрямую не сказано, но похоже BMW хочет обезопасить себя от ситуаций, когда автомобиль с электронным «ручником» обновляется на склоне с риском откатиться вперёд или назад.

Ранее BMW не упоминала об условиях, необходимых для беспроводного обновления. Вероятно, одинаковые требования к загрузке нового софта предъявляют все новинки BMW от топливных хэтчбеков 1-Series до электрифицированных кроссоверов iX и XM. Пока клиенты готовы мириться с новыми вводными, ведь самой продаваемой «эмкой» по итогам 2022 года стал электрокар.

Автоновости,BMW,
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