33-летний BMW с отрицательным пробегом продали на аукционе

33-летний BMW Z1 с отрицательным пробегом продали на аукционе. Специалисты RM Sotheby's описали ситуацию так: с 1990 года на машине выезжали дважды, так что на одометре остался исходный технический пробег. В 1980-1990-е годы BMW устанавливала одометр новых машин на отметках чуть ниже нуля, чтобы скомпенсировать пробег, намотанный перед доставкой. В случае с этой машиной показания 999 997 километров сохранились на 33 года.

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У BMW Z1 с курьёзными 999 997 километрами на одометре интересная судьба. Родстер приобрёл в феврале 1990 года датский гонщик Йенс Винтер, однако спортсмен не использовал машину вплоть до продажи в 2014 году. Новый владелец тоже решил сохранить Z1, как коллекционную ценность, так что за без малого 33 года на одометре набежало менее двух километров, а основная графа прибора не добралась даже до нулевых отметок.

Состояние родстера подтверждает, что двухдверку покупали, как аксессуар. Полностью аутентичный BMW регулярно мыли, ведь и салон, и подкапотное пространство ухоженное. По данным аукционного дома, Z1 давным давно была законсервирована, и едва ли новый владелец проведёт обратную процедуру.

BMW Z1 — редкая модель, которая выпускалаись чуть больше двух лет с марта 1989-го по июнь 1991 года. Всего в Мюнхене сделали около 8000 машин. Все родстеры оснащались 170-сильной атмосферной 2,5-литровой «шестёркой» и 5-ступенчатой «механикой», а изюминкой Z1 стали убирающиеся вниз двери.