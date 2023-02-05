В Москве продают Mercedes из Гаража особого назначения

В Москве продают универсал Mercedes-Benz E-Класса из Гаража особого назначения. Речь идёт об автомобиле 2002 года выпуска, списанном из регионального подразделения Федеральной службы охраны. Почти всю жизнь «Мерседес» провёл на Валдае (Новгородская область). Продавец утверждает, что московских солей E-Class не видел, потому прекрасно сохранился. На одометре 103 тысячи километров, а обслуживалась машина оригинальными запчастями.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Перед списанием Mercedes-Benz E-Class лишился спецсвязи, но некоторые артефакты, указывающие на связь со спецслужбой, остались: есть соответствующие метки на запчастях, а спереди установлены дополнительные кнопки, в своё время ответчающие за сигнально-голосовое устройство и спецсигналы.

Поскольку эксплуатировали универсал не слишком активно, светлый салон сохранился в первозданном виде. То же можно сказать о тёмно-синем кузове: ни намёка на ржавчину, незаводские детали или некачественный кузовной ремонт. Задняя полусфера затонирована, установлены брызговики, вот и все доработки ФСО.

Речь идёт о мощной версии Mercedes-Benz E 430 (S210), так что под капотом 4,3-литровый атмосферный V8 M 113. Агрегат выдаёт 279 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Тяга передаётся через 5-ступенчатый автомат, есть полный привод 4Matic. Универсал снаряжённой массой 1800 килограмм способен разменять 100 километров в час за 6,8 секунды.