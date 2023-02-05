Военно-Грузинскую дорогу открыли для большегрузов

В пресс-службе департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии заявили, что участок дороги Гудаури - Коби, который входит в состав Военно-Грузинской дороги, открыт для большегрузов после завершения расчистки снега. Об этом сообщает ТАСС.
В заявлении утверждается, что движение прицепного и полуприцепного транспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс было восстановлено после проведения работ по расчистке.