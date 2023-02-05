Подготовленные для дрэга Ford и Honda устроили гонку

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. В новой гонке по прямой приняли участие популярны в самых разных автоспортивных дисциплинах хэтчбек Honda Civic и необычный по меркам заездов по прямой пикап Ford F-150. Оба автомобиля имеют весьма внушительную даже для дрэг-рейсинга мощность. Две полноприводных дрэговых машины примерно равной мощности, но с двукратной разницей в весе — рецепт отличного и зрелищного состязания, результат которого предсказать сложно.
Honda Civic образца 1999 года имеет под капотом серьёзно доработанный 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью около 900 лошадиных сил. Двигатель сочетается с 5-ступенчатой секвентальной коробкой передач и полным приводом. Весит такой хэтчбек порядка 1100 килограммов.
Пикап Ford F-150 на 20 лет моложе, выпущен он в 2019 году, и имеет порядка 1000 сил. Снята такая мощность с 5,2-литрового турбомотора V8. Оснащён автомобиль массой более двух тонн 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.