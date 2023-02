Подготовленные для дрэга Ford и Honda устроили гонку

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. В новой гонке по прямой приняли участие популярны в самых разных автоспортивных дисциплинах хэтчбек Honda Civic и необычный по меркам заездов по прямой пикап Ford F-150. Оба автомобиля имеют весьма внушительную даже для дрэг-рейсинга мощность. Две полноприводных дрэговых машины примерно равной мощности, но с двукратной разницей в весе — рецепт отличного и зрелищного состязания, результат которого предсказать сложно.