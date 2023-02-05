Гоночные Audi двух эпох сразились на льду

В 2023 году в Швеции состоялась традиционная «Гонка чемпионов», которая собрала пилотов из разных дисциплин и разных стран мира. В рамках Race of Champions также состоялись показательные заезды разнообразной гоночной техники, в числе которой оказались две модели Audi. Представляющий золотую эпоху классического ралли 80-х культовый Audi Sport Quattro S1 E2 и современный багги для ралли-рейдов Audi RS Q e-tron E2. На извилистой снежно-ледовой трассе для параллельных стартов пилоты обоих автомобилей не стремились показать всё, на что способна техника, чтобы уберечь её от аварий, но в любом случае дуэль получилась весьма зрелищной.
Естественно, ралли-кар имеет полный привод, который и сделал модель легендарным представителем классического ралли и марки Audi вообще. А вот ультрасовременный Audi RS Q e-tron E2 оснащён гибридной силовой установкой, которая состоит из двух моторов-генераторов MGU от болида Audi e-tron FE07 Формулы-Е и «энергетического конвертора».
Последний включает ещё один MGU и модифицированный бензиновый турбомотор 2.0 TFSI от гоночного RS5 Turbo DTM мощностью 272 лошадиные силы. Каждый тяговый MGU приводит колеса через одноступенчатый гоночный редуктор и дифференциал повышенного трения. Виртуальный межосевой дифференциал реализован с помощью управляющего софта электромоторов.