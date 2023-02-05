Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
18 минут назад

Гоночные Audi двух эпох сразились на льду

Motor.ru

В 2023 году в Швеции состоялась традиционная «Гонка чемпионов», которая собрала пилотов из разных дисциплин и разных стран мира. В рамках Race of Champions также состоялись показательные заезды разнообразной гоночной техники, в числе которой оказались две модели Audi. Представляющий золотую эпоху классического ралли 80-х культовый Audi Sport Quattro S1 E2 и современный багги для ралли-рейдов Audi RS Q e-tron E2. На извилистой снежно-ледовой трассе для параллельных стартов пилоты обоих автомобилей не стремились показать всё, на что способна техника, чтобы уберечь её от аварий, но в любом случае дуэль получилась весьма зрелищной.

Гоночные Audi двух эпох сразились на льду
Фото: Motor.ruMotor.ru
Audi Quattro S1 E2, подготовленный по техническому регламенту Group B, весит 1090 килограммов и на эту массу приходится 500 лошадиных сил и 480 Нм, снятых с рядного 5-цилиндрового 2,1-литрового бензинового турбомотора.

Естественно, ралли-кар имеет полный привод, который и сделал модель легендарным представителем классического ралли и марки Audi вообще. А вот ультрасовременный Audi RS Q e-tron E2 оснащён гибридной силовой установкой, которая состоит из двух моторов-генераторов MGU от болида Audi e-tron FE07 Формулы-Е и «энергетического конвертора».

Последний включает ещё один MGU и модифицированный бензиновый турбомотор 2.0 TFSI от гоночного RS5 Turbo DTM мощностью 272 лошадиные силы. Каждый тяговый MGU приводит колеса через одноступенчатый гоночный редуктор и дифференциал повышенного трения. Виртуальный межосевой дифференциал реализован с помощью управляющего софта электромоторов.

Автоновости,Audi Quattro,Audi,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители