В РФ начали привозить «китайские» Mazda CX-4

Автомобильный рынок России продолжает восстанавливаться. Этому способствует программа параллельного импорта.

Фото: Mazda Mazda

На рынок России начали завозить первые партии автомобилей модели Mazda CX-4. Речь идет о транспортных средствах, которые собираются на территории Китая. Известно, что оцениваются автомобили в 3 000 000 рублей.

Машины собираются на в рамках совместного производства Changan и Mazda, поставляются на рынок РФ в разных исполнениях. Во всех версиях предусматривается один и тот же мотор - рабочим объемом 2 литра, производительность которого составляет 158 л.с. В паре с двигателем функционирует 6-ступенчатая АКПП и система переднего привода.

Экстерьер нового кроссовера не выделяется. О китайском происхождении могут сказать только шильдики FAW, расположенные на стеклах. Кроме того, на этикетках запчастей есть иероглифы. Оснащение автомобилей получилось средним. В салоне не предусматривается система подогрева кресел. Кроме того, покупатели не могут рассчитывать на кожаную оплетку руля.

В комплектации предусмотрено 6 подушек безопасности, система ESP, кондиционер, начальная аудиосистема. В крыше автомобиля есть люк, а за безопасное маневрирование отвечает система контроля мертвых зон. В более дорогой комплектации предлагается передний парктроник, камера кругового обзора и двухзонный климат-контроль. В начальной версии автомобиль оценивается в 3 000 000 рублей. Если хочется рассмотреть более продвинутую комплектацию, придется выложить от 3 500 000 рублей.