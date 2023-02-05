Китай наращивает присутствие в России: уже захвачено много автосалонов

Автомобильный рынок России продолжает трансформироваться после падения. На место привычных брендов приходят китайские компании.

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Уход с рынка многих европейских компаний позволил производителям из Китая занять свободные места. По этой причине в 2022 году в России увеличилось число автомобильных салонов, в которых занимаются реализацией китайских транспортных средств. Статистика показывает, что число автосалонов увеличилось в 2 раза.

Аналитики изучили автомобильный рынок и пришли к выводу, что количество открытых автосалонов китайских брендов в России перешло отметку в 1000. Это говорит о том, что почти 35% от общего числа дилеров в России работают под китайскими марками.

Больше всего контрактов с дилерскими центрами заключено у компании Omoda. В общей сложности в стране открыто 108 автомобильных центров. Если рассматривать показатель среднего числа продаж за год с одного салона, лидером является марка Haval – 285 машин. В 2022 году в России было открыто 487 новых автомобильных салонов, в которых сейчас реализуют китайские транспортные средства.

На втором месте по количеству открытых центров занимает бренд Exeed, под которым выпускаются автомобили премиального класса. В 2022 году был запущен 71 автосалон. Всего в России у Exeed имеется 102 центра. В тройку лидеров вошла компания Chery, которая запустила в 2022 году еще 62 автосалона. Кроме того, аналитики отметили в этом списке марки Geely и FAW, у которых за отчетный период было открыто 57 и 49 шоурумов.