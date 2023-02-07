Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
17 минут назад

BMW показала светящуюся решетку радиатора обновленного X5

Motor.ruиещё 2

Компания BMW подогревает публику перед премьерой обновленного X5 четвертого поколения, которая должна состояться уже сегодня — 7 февраля. Кроссовер уже не раз фотографировали шпионы во время дорожных испытаний, а в конце января в сеть и вовсе слили снимки «голых» передка и кормы. Теперь же баварцы публикуют первый — и, вероятно, последний — официальный тизер новинки, в котором засветились решетка радиатора с подсветкой, фары и фонари.

BMW продемонстрировала светящуюся решетку радиатора обновленного X5
Фото: BMWBMW

На затемненных кадрах можно рассмотреть новый передний бампер BMW X5, оформление которого уже раскрыто благодаря январскому сливу. Обновлению также подвергся задний бампер, а также графика головной оптики и фонарей. Последние с рестайлингом лишились прозрачных секций.

BMW

Благодаря фотошпионам известно, что салон претерпит значительные изменения. Так, на переработанной передней панели появится изогнутое табло iDrive 8, состоящее из двух дисплеев — 12,3-дюймовой цифровой приборной панели и 14,9-дюймового, отвечающего за мультимедиа. Изменится также архитектура центрального тоннеля, на котором разместится миниатюрный рычаг селектора.

Что касается «техники», то нынешняя версия M50i может быть заменена новой M60i. Мотор V8 с двойным турбонаддувом отдачей 530 лошадиных сил (749 Нм крутящего момента) в ней войдет в состав «мягкогибридной» силовой установки с электромотором, встроенным в восьмидиапазонный автомат. Ожидается повышение мощности и в других исполнениях.

Автоновости,BMW X5,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители