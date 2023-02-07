BMW продемонстрировала светящуюся решетку радиатора обновленного X5

Компания BMW подогревает публику перед премьерой обновленного X5 четвертого поколения, которая должна состояться уже сегодня — 7 февраля. Кроссовер уже не раз фотографировали шпионы во время дорожных испытаний, а в конце января в сеть и вовсе слили снимки «голых» передка и кормы. Теперь же баварцы публикуют первый — и, вероятно, последний — официальный тизер новинки, в котором засветились решетка радиатора с подсветкой, фары и фонари.

Фото: BMW BMW

На затемненных кадрах можно рассмотреть новый передний бампер BMW X5, оформление которого уже раскрыто благодаря январскому сливу. Обновлению также подвергся задний бампер, а также графика головной оптики и фонарей. Последние с рестайлингом лишились прозрачных секций.

BMW

Благодаря фотошпионам известно, что салон претерпит значительные изменения. Так, на переработанной передней панели появится изогнутое табло iDrive 8, состоящее из двух дисплеев — 12,3-дюймовой цифровой приборной панели и 14,9-дюймового, отвечающего за мультимедиа. Изменится также архитектура центрального тоннеля, на котором разместится миниатюрный рычаг селектора.