Volkswagen Tiguan R и Land Rover Defender 90 V8 сравнили в дрэг-рейсинге

Журналисты издания Car South Africa во время очередного тест-драйва устроили битву двух моделей, которые сравнили в заезде по прямой. Участниками дуэли в привычном для современного YouTube-формата стали два представителя популярных ныне классов — честь кроссоверов отстаивал Volkswagen Tiguan R последнего поколения, а за классические внедорожник бился новейший топовый Land Rover Defender 90 V8. Такие автомобили — топовые варианты моделей — выбирают клиенты, которым важна в том числе и скорость.

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Спортивная R-версия немецкого кроссовера имеет под капотом 320-сильный 2,0-литровый бензиновый турбомотор с тягой 400 Нм. Потенциал силового агрегата реализуется через 7-ступенчатую роботизированную коробку передач DSG и полный привод с активным задним дифференциалом.

Флагманский вариант британского внедорожника имеет более впечатляющий мотор. Трёхдверный Defender 90, как ясно из названия, оснащён компрессорным 5,0-литровым V8 мощностью 525 сил и крутящим моментом 625 Нм.