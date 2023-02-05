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35 минут назад

Ученые рассказали о влиянии выхлопных газов на память и психику

Илья Родин

Канадские ученые изучили влияние выхлопных газов на память и психику. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Environmental Health.

Раскрыто влияние выхлопных газов на память и психику человека
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в исследовании приняли участие 25 добровольцев в возрасте от 19 до 49 лет.

В ходе эксперимента волонтеры крутили педали на тренажере с небольшим усилием. При этом они дышали поочередно то фильтрованным воздухом, то воздухом с выхлопами дизельного топлива.

Выяснилось, что газы значительно замедляли работу таких областей мозга, как нижняя теменная доля, латеральная височная кора, префронтальная кора, задняя поясная извилина и гиппокамп.

По данным ученых, изменение функциональных связей в этих областях головного мозга приводит к снижению когнитивных функций (негативно влияет на память и мышление), а также приводит к депрессии.

Исследователи порекомендовали как можно реже попадать в пробки, проверять качество работы кондиционера в автомобиле, выбирать наименее загруженные маршруты. Пешеходам и велосипедистам они посоветовали по возможности избегать прогулок по обочинам автомобильных шоссе.

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