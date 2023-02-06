Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, когда в России появятся автомобили иранской SAIPA

Motor.ruиещё 1

На российский рынок готовятся выйти сразу два автопроизводителя из Ирана — Iran Khodro (IKCO), который уже заявлял о старте поставок машин в РФ, и SAIPA (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile). Последняя собирается запустить продажи через три месяца, пишет AV.by со ссылкой на официального дистрибьютора иранской фирмы в России и Белоруссии ООО «Лаки Кэренси». Первыми на рынке появятся хетчбэк Quik, а также седаны Saina и Shahin.

Иранская SAIPA уже обзавелась официальным дистрибьютором в РФ
Фото: SAIPASAIPA

SAIPA, являющаяся вторым по величине автопроизводителем в Иране, заключила дистрибьюторский контракт с «Лаки Кэренси» в конце января. Сейчас завод занят сертификацией машин, по завершении которой их можно будет выводить на рынки России и Белоруссии.

Белорусам на старте предложат три модели — Quik, Saina и Shahin. Вероятно, такой же будет начальная гамма и для России. В качестве первенца может выступить Shahin — это седан С-класса на старенькой платформе Toyota B, которая также лежит в основе IKCO Tara. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 112 лошадиных сил, работающим в тандеме с пятиступенчатой «механикой». В салоне есть мультимедийная система с семидюймовым экраном и климат-контроль. По прогнозам, в РФ его оценят в 20 тысяч долларов или 1,4 миллиона рублей по нынешнему курсу.

SAIPA Quik
SAIPA Quik
SAIPA Saina
SAIPA Shahin

Второй седан, Saina, построен на модернизированной иранцами платформе от Kia Pride. Он короче Shahin примерно на 20 сантиметров и комплектуется атмосферным двигателем 1.5 мощностью 87 лошадиных сил, а потому цена ожидается ниже. Третья модель под названием Quik — хэтчбек длиной менее четырех метров. Под капотом у него тот же 1,5-литровый «атмосферник», что и у Saina.

Аналогичный агрегат получит Atlas — новая модель SAIPA, которая появится на иранском рынке грядущей весной. По «технике» хэтчбек аналогичен прочим автомобилям бренда, но оснащение богатое: обещаны электронная система стабилизации, круиз-контроль, мониторинг слепых зон и другие ассистенты.

Автоновости,Kia Pride,Iran Khodro,Kia,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители