Иранская SAIPA уже обзавелась официальным дистрибьютором в РФ

На российский рынок готовятся выйти сразу два автопроизводителя из Ирана — Iran Khodro (IKCO), который уже заявлял о старте поставок машин в РФ, и SAIPA (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile). Последняя собирается запустить продажи через три месяца, пишет AV.by со ссылкой на официального дистрибьютора иранской фирмы в России и Белоруссии ООО «Лаки Кэренси». Первыми на рынке появятся хетчбэк Quik, а также седаны Saina и Shahin.

Фото: SAIPA SAIPA

SAIPA, являющаяся вторым по величине автопроизводителем в Иране, заключила дистрибьюторский контракт с «Лаки Кэренси» в конце января. Сейчас завод занят сертификацией машин, по завершении которой их можно будет выводить на рынки России и Белоруссии.

Белорусам на старте предложат три модели — Quik, Saina и Shahin. Вероятно, такой же будет начальная гамма и для России. В качестве первенца может выступить Shahin — это седан С-класса на старенькой платформе Toyota B, которая также лежит в основе IKCO Tara. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 112 лошадиных сил, работающим в тандеме с пятиступенчатой «механикой». В салоне есть мультимедийная система с семидюймовым экраном и климат-контроль. По прогнозам, в РФ его оценят в 20 тысяч долларов или 1,4 миллиона рублей по нынешнему курсу.

SAIPA Quik

SAIPA Quik

SAIPA Saina

SAIPA Shahin

Второй седан, Saina, построен на модернизированной иранцами платформе от Kia Pride. Он короче Shahin примерно на 20 сантиметров и комплектуется атмосферным двигателем 1.5 мощностью 87 лошадиных сил, а потому цена ожидается ниже. Третья модель под названием Quik — хэтчбек длиной менее четырех метров. Под капотом у него тот же 1,5-литровый «атмосферник», что и у Saina.