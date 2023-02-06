Иранская SAIPA уже обзавелась официальным дистрибьютором в РФ

На российский рынок готовятся выйти сразу два автопроизводителя из Ирана — Iran Khodro (IKCO), который уже заявлял о старте поставок машин в РФ, и SAIPA (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile). Последняя собирается запустить продажи через три месяца, пишет AV.by со ссылкой на официального дистрибьютора иранской фирмы в России и Белоруссии ООО «Лаки Кэренси». Первыми на рынке появятся хетчбэк Quik, а также седаны Saina и Shahin.
SAIPA, являющаяся вторым по величине автопроизводителем в Иране, заключила дистрибьюторский контракт с «Лаки Кэренси» в конце января. Сейчас завод занят сертификацией машин, по завершении которой их можно будет выводить на рынки России и Белоруссии.
Белорусам на старте предложат три модели — Quik, Saina и Shahin. Вероятно, такой же будет начальная гамма и для России. В качестве первенца может выступить Shahin — это седан С-класса на старенькой платформе Toyota B, которая также лежит в основе IKCO Tara. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 112 лошадиных сил, работающим в тандеме с пятиступенчатой «механикой». В салоне есть мультимедийная система с семидюймовым экраном и климат-контроль. По прогнозам, в РФ его оценят в 20 тысяч долларов или 1,4 миллиона рублей по нынешнему курсу.
Второй седан, Saina, построен на модернизированной иранцами платформе от Kia Pride. Он короче Shahin примерно на 20 сантиметров и комплектуется атмосферным двигателем 1.5 мощностью 87 лошадиных сил, а потому цена ожидается ниже. Третья модель под названием Quik — хэтчбек длиной менее четырех метров. Под капотом у него тот же 1,5-литровый «атмосферник», что и у Saina.
Аналогичный агрегат получит Atlas — новая модель SAIPA, которая появится на иранском рынке грядущей весной. По «технике» хэтчбек аналогичен прочим автомобилям бренда, но оснащение богатое: обещаны электронная система стабилизации, круиз-контроль, мониторинг слепых зон и другие ассистенты.