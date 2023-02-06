Пожарные пожаловались на бешеный расход воды для тушения Tesla

Пожарная команда Сакраменто (Калифорния, США) пожаловались на бешеный расход воды для тушения Tesla. Огнеборцам пришлось приподнимать корпус электромобиля домкратами, чтобы получить доступ к воспламенившейся батарее снизу. На локализацию возгорания ушло в общей сложности 6000 галлонов воды и пены (эквивалент 22,7 тысячи литров), тогда как обычный автомобиль можно потушить, задействовав 500-1000 галлонов смеси (1,9-3,8 тысячи литров).

Фото: © Tesla © Tesla

Пожарная команда Сакраменто сравнила тушение электрокара с ликвидацией пожара в доме: оба происшествия требуют вовлечённости сопоставимого числа пожарных, вызова минимум трёх автоцистерн и даже грузовика со спецоборудованием. Конечно, ни о каком спасении Tesla Model S не могло быть и речи: седан выгорел дотла.

Владелец электромобиля заявил, что возгорание произошло внезапно во время езды по автостраде. Появлению огня не предшествовал наезд на обломки или контакт с другим автомобилем. В инциденте никто не пострадал.

Два года назад американские пожарные признавались, что не подготовлены к тушению электромобилей. После опроса оперативных служб выяснилось: инструктаж по работе с горящими литий-ионными ячейками прошли только 25 процентов огнеборцев.