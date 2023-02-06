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21 минуту назад

Шеф-дизайнер BMW рассказал о перспективах баварского пикапа

Motor.ru

Шеф-дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк рассказал о серийных перспективах баварского пикапа. В беседе с BMWBlog специалист заявил, что компании «не нужно следить за каждой модной тенденцией» и дал понять, что сегмент премиум-пикапов «явно не подходит для бренда». Адриан ван Хойдонк признал, что пикапы становятся всё более изысканными, изощренными и дорогими, но подчеркнул: BMW не обязательно сразу браться за эту нишу.

Шеф-дизайнер BMW рассказал о перспективах баварского пикапа
Фото: BMW X7 Pick-upBMW X7 Pick-up

У шеф-дизайнера BMW спросили о пикапе после дебюта концептуального грузовичка Audi Activesphere. Адриан ван Хойдонк назвал растущую популярность пикапов интересным событием и признал, что сегмент может быть перспективным в том числе для BMW. Однако в этом году баварцы сосредоточатся на продвижении суперкроссовера XM и будут следить за его продажами.

Шеф-дизайнер BMW отметил тенденцию, вызванную COVID-19: люди всё больше хотят проводить время на свежем воздухе, и пикапы могли бы помочь в этом. Однако в BMW считают, что в новый рыночный сегмент стоит приходить надолго, и похоже у топ-менеджеров нет уверенности, что премиум-пикапы будут популярны в долгосрочной перспективе. Вдобавок, ещё свежи воспоминания о провале Mercedes-Benz X-Класса.

В BMWBlog отметили, что ответ шеф-дизайнера нельзя интерпретировать, как категоричное «нет», а значит, эксперименты на ниве грузовичков продолжатся. Последний раз пикап BMW фигурировал в публичном поле в 2019 году, когда в шоу-кар превратили большой кроссовер X7.

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