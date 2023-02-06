Шеф-дизайнер BMW рассказал о перспективах баварского пикапа

Шеф-дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк рассказал о серийных перспективах баварского пикапа. В беседе с BMWBlog специалист заявил, что компании «не нужно следить за каждой модной тенденцией» и дал понять, что сегмент премиум-пикапов «явно не подходит для бренда». Адриан ван Хойдонк признал, что пикапы становятся всё более изысканными, изощренными и дорогими, но подчеркнул: BMW не обязательно сразу браться за эту нишу.

Фото: BMW X7 Pick-up BMW X7 Pick-up

У шеф-дизайнера BMW спросили о пикапе после дебюта концептуального грузовичка Audi Activesphere. Адриан ван Хойдонк назвал растущую популярность пикапов интересным событием и признал, что сегмент может быть перспективным в том числе для BMW. Однако в этом году баварцы сосредоточатся на продвижении суперкроссовера XM и будут следить за его продажами.

Шеф-дизайнер BMW отметил тенденцию, вызванную COVID-19: люди всё больше хотят проводить время на свежем воздухе, и пикапы могли бы помочь в этом. Однако в BMW считают, что в новый рыночный сегмент стоит приходить надолго, и похоже у топ-менеджеров нет уверенности, что премиум-пикапы будут популярны в долгосрочной перспективе. Вдобавок, ещё свежи воспоминания о провале Mercedes-Benz X-Класса.