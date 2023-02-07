В Россию привезли Changan Uni-T с самым мощным двигателем

Стильный компакт-кросс Changan Uni-T, представленный весной 2021 года, официально в России пока не продают. Дилеры давно наладили штучный ввоз вседорожников, однако до сих пор россиянам предлагалась только версия с 181-сильным 1,5-литровым наддувным агрегатом. Как заметили «Китайские автомобили», у дилера в Поволжье появился в продаже экземпляр Uni-T с более мощным двигателем — двухлитровым турбомотором, выдающим 232 силы и 390 Нм крутящего момента.

Фото: Changan Uni-T Changan Uni-T

Changan Uni-T с таким мотором работает на бензине АИ-92. Его максимальная скорость составляет 215 километров в час, привод у передний, как и у менее мощной модификации. Стоимость автомобиля — 3,05 миллиона рублей. Для сравнения, за кроссоверы с 181-сильным двигателем и семидиапазонным преселективным «роботом» продавцы просят около 2,9 миллиона рублей.

По габаритам Uni-T меньше флагманского Uni-K, который Changan продает в России официально. По длине и ширине Uni-T схож с Geely Atlas Pro, но в высоту заметно уступает «соотечественнику»: у Changan она составляет 1545-1565 миллиметров, у Geely — 1713.

Список оснащения у всех Uni-T, которые возят в Россию, одинаков. В него входят адаптивные диодные фары, панорамная крыша, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль с системой распознавания дорожных знаков. В Китае выбор намного богаче, а цена варьируется от 115 900 до 149 900 юаней, что равно 1,17-1,52 миллиона рублей по нынешнему курсу (о том, почему «китайцы» в РФ стоят намного дороже, мы писали ранее).