Обновлен полный клон Toyota Corolla под маркой Suzuki

Полный клон Toyota Corolla под маркой Suzuki обновлён спустя 2,5 года после дебюта. Речь идёт о Suzuki Swace: слегка видоизменённой двухобъёмной «Королле» с безальтернативной бензин-электрической силовой установкой. После рестайлинга изменились оптика, медиасистема, приборная панель и калибровка электродвигателя. Suzuki продаёт в Европе заряжаемые гибридные Toyota, чтобы не платить штрафы за превышение уровня выбросов диоксида углерода (СO2).

Фото: Suzuki Suzuki

Suzuki Swace доработан вслед за исходной «Короллой», причём апгрейд вышел неполным: самая продвинутая медиасистема партнёру Toyota не положена. Внешние приметы рестайлинга есть только у топ-версии: самому дорогому универсалу положены новые фары с V-образным рисунком дневных ходовых огней.

Motor.ru

В салоне поменялась графика 7-дюймовой цифровой «приборки», диагональ тачскрина достигла восьми дюймов, а интерфейс с «горячими» клавишами и парой шайб остался в прошлом. Главный технический апгрейд — повышение отдачи гибридной системы со 122 до 140 лошадиных сил благодаря другому электродвигателю. Отныне универсал разменивает 100 километров в час с места за 9,4 секунды — на 1,7 секунды быстрее предшественника.