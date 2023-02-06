LADA и Toyota стали самыми аварийными в РФ в 2022 году

По данным от страховой компании Росгосстрах по КАСКО и ОСАГО чаще других обращались владельцы автомобилей LADA и Toyota. Сообщается, что полису ОСАГО по автомобилям LADA пришлось 19% обращений, а по автомобилям Toyota 13% обращений, сообщает сайт Autonews.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Также лидерами по обращениям были владельцы автомобилей Hyundai, Kia (по 7%), а также Nissan (6%). По полису ОСАГО чаще всего обращались из Башкирии, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из МО, Иркутской области, Новосибирской области, Пермского края, Нижегородской области, Приморского края и в Республики Татарстан.