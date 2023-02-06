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1 час назад

Автомобили LADA и Toyota признали самыми аварийными в РФ в 2022 году

ПроКроссовер.руиещё 1

По данным от страховой компании Росгосстрах по КАСКО и ОСАГО чаще других обращались владельцы автомобилей LADA и Toyota. Сообщается, что полису ОСАГО по автомобилям LADA пришлось 19% обращений, а по автомобилям Toyota 13% обращений, сообщает сайт Autonews.

LADA и Toyota стали самыми аварийными в РФ в 2022 году
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Также лидерами по обращениям были владельцы автомобилей Hyundai, Kia (по 7%), а также Nissan (6%). По полису ОСАГО чаще всего обращались из Башкирии, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из МО, Иркутской области, Новосибирской области, Пермского края, Нижегородской области, Приморского края и в Республики Татарстан.

Со страховыми случаями по КАСКО, чаще всех обращались владельцы автомобилей Toyota. На них пришлось 14% обращений. В пятерку лидеров по обращению попали владельцы автомобилей LADA (12%), Renault (9%), Kia (9%) и Hyundai (8%).

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