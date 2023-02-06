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32 минуты назад

Более 1,8 млн кроссоверов Ford Explorer могут попасть под отзыв

Моя Москва.онлайн

Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, владельцы внедорожника Ford Explorer подали более сотни жалоб в Национальное управление безопасности дорожного движения. Это произошло по причине выпадения панели лобового стекла автомобиля.

Более 1,8 млн кроссоверов Ford Explorer могут попасть под отзыв
Фото: FordFord

Отлетевшие детали могут попасть как в стекло самого автомобиля, так и в другие транспортные средства. Известно, что пока жалоб из-за конкретных травмах или авариях не поступало.

Сейчас эксперты NHTSA занимаются изучением проблемы, в этом им помогает сам автопроизводитель. Результаты расследования решат судьбу отзывной кампании.

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