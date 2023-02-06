Более 1,8 млн кроссоверов Ford Explorer могут попасть под отзыв

Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС , владельцы внедорожника Ford Explorer подали более сотни жалоб в Национальное управление безопасности дорожного движения. Это произошло по причине выпадения панели лобового стекла автомобиля.

Отлетевшие детали могут попасть как в стекло самого автомобиля, так и в другие транспортные средства. Известно, что пока жалоб из-за конкретных травмах или авариях не поступало.