У дилеров заканчиваются Lada Largus

Новые универсалы Lada Largus заканчиваются у дилеров АвтоВАЗа. Об этом "Российской газете" рассказали в "Lada Прагматика". Там отметили, что в сети салонов "остались единичные позиции". Эту же информацию подтвердили и другие дилеры российской марки - машин совсем мало.

Фото: ТАСС ТАСС

Напомним, что АвтоВАЗ не производит Lada Largus. Возобновление выпуска модели должно состояться осенью этого года. Последний раз компания собирала Largus в июле 2022 года (было выпущено 1 800 автомобилей).

Ранее сообщалось, что у дилеров закончились Lada Xray и Lada Vesta.

В настоящее время АвтоВАЗ выпускает автомобили семейства Lada Granta и внедорожников Lada Niva, состоящее из классической трехдверной "Нивы" и Niva Travel. А вот флагманская Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство перенесли с предприятия "ЛАДА-Ижевск" на основную площадку в Тольятти.