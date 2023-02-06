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54 минуты назад

У дилеров заканчиваются Lada Largus

Российская Газетаиещё 1

Новые универсалы Lada Largus заканчиваются у дилеров АвтоВАЗа. Об этом "Российской газете" рассказали в "Lada Прагматика". Там отметили, что в сети салонов "остались единичные позиции". Эту же информацию подтвердили и другие дилеры российской марки - машин совсем мало.

У дилеров заканчиваются Lada Largus
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что АвтоВАЗ не производит Lada Largus. Возобновление выпуска модели должно состояться осенью этого года. Последний раз компания собирала Largus в июле 2022 года (было выпущено 1 800 автомобилей).

Ранее сообщалось, что у дилеров закончились Lada Xray и Lada Vesta.

В настоящее время АвтоВАЗ выпускает автомобили семейства Lada Granta и внедорожников Lada Niva, состоящее из классической трехдверной "Нивы" и Niva Travel. А вот флагманская Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство перенесли с предприятия "ЛАДА-Ижевск" на основную площадку в Тольятти.

По предварительной информации, Lada Vesta NG на первых порах будет комплектоваться 8-клапанным мотором 1,6 литра и механической коробкой передач. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в 2023 году Vesta с автоматической трансмиссией ждать не стоит.

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