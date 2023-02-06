Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
6 минут назад

В России появятся кроссоверы Jetta за 3 млн рублей

Motor.ru

«Российская газета» обратила внимание на объявления о продаже Jetta VS7, опубликованные дилером Major. Jetta VS7 – это китайский кроссовер, который производит совместное предприятие FAW-Volkswagen. В России он будет доступен в трех комплектациях и с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра в связке с «механикой» либо автоматом. Цены варьируются от 2 929 000 до 3 329 000 рублей, поставки ожидаются до конца текущего месяца.

Крупный российский дилер везет из Китая партию Jetta VS7
Фото: VolkswagenVolkswagen

В России уже можно купить две другие модели марки Jetta – седан VA3 и кроссовер VS5, их поставки организовал «Авилон». Major же везет небольшую партию VS7 – это удлиненная версия VS5, которая чуть крупнее Volkswagen Tiguan. Автомобили доступны в нескольких цветах и в трех уровнях оснащения, Progressive (с механической коробкой передач), Enjoy и Glory – две последние комплектуются автоматом. В движение VS7 приводит 1,4-литровая «турбочетверка» мощностью 150 лошадиных сил, привод только передний.

Jetta — суббренд FAW-Volkswagen, под которым в КНР уже три года продаются автомобили среднего ценового сегмента, ориентированные на молодую аудиторию. VA3 – родственник Skoda Rapid и Volkswagen Polo предыдущего поколения, а VS5 и VS7 унифицированы со Skoda Karoq.

«Авилон» выписал из Китая четыре сотни Jetta VA3 и продает их по цене от 1 750 000 рублей. Также дилер организовал поставку 50 штук Jetta VS5 (от 1 990 000 рублей). Соответственно, VS7 с начальной стоимостью почти три миллиона рублей станет самой дорогой Jetta в России на сегодняшний день.

В Китае марка Jetta позволила Volkswagen закрепиться в среднем ценовом сегмент между более дорогими моделями VW и массой марок начального уровня, занимающих треть местного рынка. Кроме того, Jetta – одна из культовых моделей немецкого бренда в Китае, которая пользуется огромной популярностью.

Автоновости,Skoda Karoq,Volkswagen Tiguan,Volkswagen Polo,Skoda Rapid,Skoda,Volkswagen,Авилон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители