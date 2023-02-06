Крупный российский дилер везет из Китая партию Jetta VS7

«Российская газета» обратила внимание на объявления о продаже Jetta VS7, опубликованные дилером Major. Jetta VS7 – это китайский кроссовер, который производит совместное предприятие FAW-Volkswagen. В России он будет доступен в трех комплектациях и с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра в связке с «механикой» либо автоматом. Цены варьируются от 2 929 000 до 3 329 000 рублей, поставки ожидаются до конца текущего месяца.

Фото: Volkswagen Volkswagen

В России уже можно купить две другие модели марки Jetta – седан VA3 и кроссовер VS5, их поставки организовал «Авилон». Major же везет небольшую партию VS7 – это удлиненная версия VS5, которая чуть крупнее Volkswagen Tiguan. Автомобили доступны в нескольких цветах и в трех уровнях оснащения, Progressive (с механической коробкой передач), Enjoy и Glory – две последние комплектуются автоматом. В движение VS7 приводит 1,4-литровая «турбочетверка» мощностью 150 лошадиных сил, привод только передний.

Jetta — суббренд FAW-Volkswagen, под которым в КНР уже три года продаются автомобили среднего ценового сегмента, ориентированные на молодую аудиторию. VA3 – родственник Skoda Rapid и Volkswagen Polo предыдущего поколения, а VS5 и VS7 унифицированы со Skoda Karoq.

«Авилон» выписал из Китая четыре сотни Jetta VA3 и продает их по цене от 1 750 000 рублей. Также дилер организовал поставку 50 штук Jetta VS5 (от 1 990 000 рублей). Соответственно, VS7 с начальной стоимостью почти три миллиона рублей станет самой дорогой Jetta в России на сегодняшний день.