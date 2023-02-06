Продавцы шин выкатили новые цены

По данным портала Autonews, цены на шины для легковушек выросли на 23,5%. Это вдвое больше официального уровня инфляции. А ряд моделей подорожали сразу на 60%. Что будет с ценами на покрышки в новом сезоне и за сколько их можно купить сейчас?

Фото: Кардашов Антон/Агентство «Москва» Кардашов Антон/Агентство «Москва»

В наименьшей степени подорожание шин коснулось отечественной марки Viatti, а из импортных брендов стоимость не так сильно выросла у итальянских Pirelli. При этом абсолютным рекордсменом оказались 16-дюймовые азиаты Hankook Ventus — их цена увеличилась сразу на 60%: с 4,5 тысячи рублей до 7,5 тысячи рублей. А комплект подорожал с 18,5 тысячи рублей до почти 30 тысяч рублей.

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Если говорить о зимних шинах, то к середине сезона цены снизились только у отечественных брендов. Так, например, одна шина Cordiant Snow Cross 2 диаметром 18 дюймов сейчас стоит около 8 тысяч рублей, что на 7% ниже, чем годом ранее. В прошлом марте, когда наблюдался ажиотажный спрос, эта же шина стоила 11,5 тысячи рублей. Комплект подешевел с 45,5 тысячи рублей до 31,5 тысячи рублей.

Летний комплект Pirelli, выполненный по технологии RunFlat, 18-й диаметр, на BMW X1 в апреле прошлого года стоил почти 90 тысяч рублей. Сейчас его цена не изменилась, притом что в 2021 году он стоил в районе 55 тысяч.

Вот что Business FM сообщили в интернет-магазине «Шинсервис»:

— Pirelli Cinturato P7 идут по 20 290 рублей за единицу. Это омологация BMW. Есть еще Bridgestone Turanza T005 — 18 210 рублей за единицу. Еще Bridgestone Dueler H/P Sport — 20 410 рублей за единицу.

— А что заказать можно в перспективе?

— Если смотреть по наличию, это Kumho, это Bridgestone. Например, по стоимости 12 330 рублей, 16 440 рублей и 18 210 рублей за единицу. Kumho — это Корея. Bridgestone Turanza — Европа, это которые за 16 тысяч и 18 тысяч.

До начала 2022 года в России работали шинные заводы практически всех крупных марок. После февраля многие производства были приостановлены. Однако к лету большинство заработали вновь. И хотя есть сложности с поставками импортного сырья для производства, российские заводы еще после нарушения логистики из-за ковида разработали новые варианты цепочек поставок, которыми активно пользуются и сегодня.

В настоящее время самое большое подорожание — у низкопрофильной скоростной резины большого диаметра для дорогих внедорожников и спорткаров. Однако и ее найти можно. К тому же пока на складах еще не распроданы запасы 2020 и 2021 годов.

Что касается размеров масс-маркета, выбор — большой, и они не так сильно поднялись в цене, указывает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

— Есть шины, которые действительно подорожали. Это RunFlat, размеры 19+, низкопрофильная с высокоскоростным индексом резина. Часть резины производилась в Штатах, Европе, Японии и Корее. Сейчас основная масса резины, которую привозят в таких размерах, — из Кореи. Подорожание где-то на 20-25%. Из китайских резин на [российский] рынок вышли порядка 18-19 новых производителей, которых у нас раньше не было. Хорошая она или плохая, пока непонятно. Покажут время и практика. Китайская резина подорожала где-то на 10%.

— А поставки Michelin и Nokian, которые ушли из России, получается, продолжаются?

— Да, конечно.

— А если говорить про Kia Rio, Hyundai Solaris?

— Огромен выбор. На массовые бренды подорожание у того же Sailun 7-10%, не больше.

Китайские бренды уже сравнимы по качеству с бюджетным и средним вариантами покрышек из Европы. И прекрасно подойдут для автомобилей масс-маркета, включая кроссоверы, отмечает эксперт инфраструктурного центра «Автонет» Московского политеха Юрий Урюков:

«Китай — это некое условное понятие, потому что в азиатском регионе давно уже сложился свой специфический рынок шин. В принципе, там есть бренды, которые работают достаточно давно: это и Maxxis, и GT Radial, и Triangle, Roadstone. Это дочерние предприятия компании Nexen. Но называть их чисто китайскими тоже неправильно, потому что они работают на весь регион. Есть заводы в Сингапуре, Китае и Корее. Они по своим свойствам уже сравнимы с популярными у нас шинами низкого и среднего ценового сегмента. Сравнивать их с топовыми производителями, наверное, не очень правильно, но говорить о том, что это шинный хлам, неверно. Это нормальные, совершенно бюджетные, адекватные шины. Я думаю, для обычных водителей разницы особой не будет. Даже если придется выбирать что-то из малоизвестных брендов. В принципе, сейчас можно подобрать адекватные шины по цене от 4 тысяч до 6-7 тысяч рублей за едииницу. Это адекватные деньги для массового сегмента. Здесь пока переживать не стоит».

В Минпромторге заявили, что прошлогодний рост цен на шины для легковых автомобилей был связан с подорожанием сырья, колебаниями валют и логистикой. В этом году дефицита не будет, возможно снижение ценников.

Изменение цен на шины на полке является отложенным — из-за лага переработки сырья до трех месяцев и лага между производством шин и поставкой в розницу до шести месяцев. Так, летняя шина производилась в ноябре прошлого года из сырья, купленного по ценам августа, а на полке она окажется в феврале этого года.