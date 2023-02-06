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1 час назад

Российская компания задумалась о покупке завода Volkswagen

Лера Букина

АФК «Система» задумалась о приобретении завода немецкого автоконцерна Volkswagen, который расположен в Калуге. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Издание сообщает о планах компании привлечь в проект автопроизводителя Allur из Казахстана. У него, как отмечается в публикации, есть акционеры, связанные с выпуском Volkswagen на территории Китая. АФК и Allure не предоставили комментариев по данному вопросу.

«Фольксваген груп рус» отслеживает ситуацию и рассматривает разные варианты, указывает автор статьи. Один из сценариев предполагает продажу активов «Фольксваген груп рус» третьей стороне.

Два источника газеты подчеркнули, что стороны еще не определили схему возможного взаимодействия. При этом, как уточняется, варианты есть. Обсуждается, в частности, продолжение выпуска имеющихся моделей.

По словам одного из источников, АФК «Система» собирается создать машиностроительный холдинг за счет сделки. Другие источники газеты указывают на возможность участия в сделке игроков с Ближнего Востока и Китая. При таком развитии событий подразумевается выпуск Volkswagen или близких моделей.

Ранее портал Autonews сообщил о скором появлении в России семиместного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace. Минимальная цена машины составит 5,47 млн рублей.

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