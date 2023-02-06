Эксперты назвали самые популярные в январе автомобили с пробегом

– Эти цифры нас не удивляют, – говорят эксперты «Автокода». – Возросший интерес к праворульным авто, «китайцам» и отечественному автопрому был ожидаем и начался еще в прошлом году из-за экономической ситуации в стране. На данный момент автомобильный рынок все еще испытывает трудности. Потенциальные автомобилисты будут выбирать более дешевые и ликвидные варианты пока это не изменится.