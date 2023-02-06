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38 минут назад

Эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в январе 2023 года

АвтоКод

Специалисты сервиса по проверке и подбору автомобилей с пробегом «Автокод» проанализировали статистику поисков подержанных автомашин за первый месяц 2023 года и рассказали, какие марки интересовали россиян больше всего в этот период.

Эксперты назвали самые популярные в январе автомобили с пробегом
Фото: АвтоКодАвтоКод
В топ-5 самых популярных брендов авто с пробегом в январе вошли:
  • Toyota;
  • LADA;
  • KIA;
  • Hyundai;
  • Ford.

C небольшим отставанием по числу запросов далее идут автомобили марки Mercedes-Benz, Volkswagen и Skoda. Менее популярными в январе стали премиальные BMW и праворульные Nissan.

Эксперты также отметили, что доля праворуких автомобилей, которыми интересуются автомобилисты через сервис «Автокод Поиск» вновь возросла. В январе она составила 22% от общего числа запросов.

– Эти цифры нас не удивляют, – говорят эксперты «Автокода». – Возросший интерес к праворульным авто, «китайцам» и отечественному автопрому был ожидаем и начался еще в прошлом году из-за экономической ситуации в стране. На данный момент автомобильный рынок все еще испытывает трудности. Потенциальные автомобилисты будут выбирать более дешевые и ликвидные варианты пока это не изменится.

Автоновости,Nissan,Skoda,BMW,Volkswagen,Mercedes-Benz,
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