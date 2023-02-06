Стало известно решение Nissan и Renault по альянсу

Совет директоров Nissan в понедельник, 6 февраля, счел необходимым реорганизовать альянс с французским автопроизводителем Renault. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на источник.

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Накануне, соглашение о реорганизации альянса, который существует около двадцати лет, было одобрено советом директоров Renault. С официальным заявлением компания выступит 6 февраля.

Новый альянс даст возможность Renault, Nissan и Mitsubishi добиться синергии на расходах и выручке на сумму в несколько миллиардов евро до 2030 года, указывают источники.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что французская автомобилестроительная компания Renault выразила готовность сократить свою долю в японской компании Nissan с 43% до 15%. По словам источников, руководителям двух концернов удалось выйти на договоренность после проведения дискуссий по поводу изменений партнерских отношений.

В середине ноября прошлого года французская сторона решила объявить о масштабной перестройке своего бизнеса. Она анонсировала создание брендом Renault совместного предприятия с Geely для производства бензиновых двигателей и гибридных технологий.