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2 часа назад

Lancia представила обновленный хэтчбек Ypsilon 2023 года

ПроКроссовер.ру

Lancia может бороться со своим долгожданным эпическим возвращением в качестве культового итальянского автомобильного бренда, но ее новейший взгляд на хэтчбек Ypsilon предполагает, что компания может не слишком заботиться о том, чего хотят клиенты. Версия с фейслифтингом выполнена в новом оттенке Dew Green с темными акцентами на переднем бампере, решетке радиатора и спойлере. Приборная панель и дверные панели внутри теперь темно-синие.

Lancia представила обновленный хэтчбек Ypsilon 2023 года
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Мультимедийная система сохранила устаревший 7-дюймовый дисплей, но по крайней мере может подключаться по беспроводной сети к Apple CarPlay и Android Aut . В центральной консоли также есть слот для беспроводной зарядки, и это все. Те, кто ищет Ypsilon на рынке, могут получить его с 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем под капотом, слегка гибридизированным, с общей мощностью 69 л.с. В качестве альтернативы тот же двигатель можно заказать в версии CNG.

Автоновости,Lancia,Apple,
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