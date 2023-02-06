В продажу поступил новый Toyota Prius

Toyota Motor Corporation анонсировала начало продаж новых Prius Series Parallel Hybrid (HEV). В марте компания запустит модели Plug-in Hybrid, пишет SPEEDME.RU.
Prius содействовал распространению гибридных электромобилей. Сейчас аналогичные технологии используются в самых разных моделях.
Toyota хотела создать новый Prius HEV. Модель разработана в соответствии с концепцией «Hybrid Reborn».
Цены на автомобиль в Японии варьируются от 2,75 миллиона до 3,92 миллиона иен. В переводе на рубли на рубли это составляет 1,49-2,12 миллиона рублей.