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2 часа назад

В продажу поступил новый Toyota Prius

Моя Москва.онлайн

Toyota Motor Corporation анонсировала начало продаж новых Prius Series Parallel Hybrid (HEV). В марте компания запустит модели Plug-in Hybrid, пишет SPEEDME.RU.

В продажу поступил новый Toyota Prius
Фото: toyotatoyota

Prius содействовал распространению гибридных электромобилей. Сейчас аналогичные технологии используются в самых разных моделях.

Toyota хотела создать новый Prius HEV. Модель разработана в соответствии с концепцией «Hybrid Reborn».

Цены на автомобиль в Японии варьируются от 2,75 миллиона до 3,92 миллиона иен. В переводе на рубли на рубли это составляет 1,49-2,12 миллиона рублей.

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