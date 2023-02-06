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56 минут назад

Lada Largus заканчиваются в автосалонах

Лера Букина

У дилеров «АвтоВАЗа» начинают заканчиваться запасы новых универсалов Lada Largus. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей дилерского центра «Lada Прагматика» и других автосалонов.

В наличии, как отмечается в публикации, остается небольшое количество данных машин.

«АвтоВАЗ» не занимается производством Lada Largus. Выпуск модели должен возобновиться предстоящей осенью. Летом прошлого года фирма выпустила 1 800 автомобилей. С июля сборка не осуществляется.

Ранее сообщалось, что, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 2022 году в России удалось выпустить 450 тыс. легковых автомобилей. Данный показатель на 67% меньше значения предыдущего года. Также стало известно о значительном сокращении выпуска грузовых автомобилей, включая модели LCV (на 24,3%), а также производства автобусов массой до 5 т. (на 38,2%) и больших автобусов (15,2%).

«АвтоВАЗ» построил первый электрокар Lada е-Largus

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о небольшом дефиците лакокрасочных материалов. Отмечалось, что нехватка наблюдается по отдельным оттенкам. В пресс-службе уточнили, что меры, которые позволят решить проблему, будут приняты в ближайшее время.

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