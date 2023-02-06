Самый дорогой китайский автомобиль с ДВС продают в Москве за 19 млн рублей

Один из крупнейших столичных дилерских центров выставил на продажу премиальный китайский седан Hongqi H9+ образца 2023 года. Роскошный автомобиль, длина которого превышает пять метров, представлен в максимально возможной комплектации. В Поднебесной модель является самым дорогим бензиновым автомобилем, доступным для покупки частными лицами. Стоимость машины в Китае начинается от 860 000 юаней (примерно девять миллионов рублей по текущему курсу). Приобрести седан в Москве можно за 18,9 миллиона рублей.

Фото: Autohome.com.cn Autohome.com.cn

5340-миллиметровый Hongqi H9+ оборудован матричной светодиодной оптикой, бесключевым доступом, доводчиками дверей, а также 20-дюймовыми колесными дисками, виртуальной приборной панелью и сиденьями с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Кроме того, в комплектацию роскошного седана входит аудиосистема Bose с 14 динамиками, раздельные кресла второго ряда и «звездное небо» на потолке.

В движение заднеприводный автомобиль приводит трехлитровый турбированный V6, отдача которого составляет 272 лошадиные силы. Агрегат работает в паре с семидиапазонным «роботом». Приобрести самый дорогой китайский автомобиль с ДВС у столичного дилера можно за 18,9 миллиона рублей. На родине роскошная модель «Красного знамени» обойдется вдвое дешевле.

Hongqi H9+ / Autohome.com.cn

Hongqi H9+ / Autohome.com.cn

Hongqi H9+ / Autohome.com.cn